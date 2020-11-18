Net UYP açığı 368,5 milyar dolar oldu - Son Dakika

Net UYP açığı 368,5 milyar dolar oldu

18.11.2020 10:08
Net UYP açığı 368,5 milyar dolar oldu, System.String[]

net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,4 milyar dolar iken 2020 Eylül sonunda eksi 368,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,4 milyar dolar iken 2020 Eylül sonunda eksi 368,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Eylül ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Eylül sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 11,2 oranında azalışla 225,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,9 oranında azalışla 593,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,4 milyar dolar iken 2020 Eylül sonunda eksi 368,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında azalışla 79,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 oranında azalışla 90,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,1 oranında artışla 48,0 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 185,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,7 oranında azalışla 103,9 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 37,3 oranında azalışla 20,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,1 oranında azalışla 5,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,0 azalışla 45,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak 304,2 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,1 oranında azalarak 33,0 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 8,7 oranında artarak 14,8 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,6 oranında azalarak 64,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 93 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Merkez Bankası, Türkiye, Yatırım, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Net UYP açığı 368,5 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Kanlar içerisinde bıraktığı sevgilisine akılalmaz tehdit: Bebeği alıp Suriyelilere veririm Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar
Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin         
10:50
Haberler.com öneriyor: Çay bahçeleri ve parklar 10.00 - 13.00 saatleri arasında 65 yaş üstüne tahsis edilsin Haberler.com öneriyor: Çay bahçeleri ve parklar 10.00 - 13.00 saatleri arasında 65 yaş üstüne tahsis edilsin         
10:16
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi Bisikletiyle tırın altın kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarabildi         
09:09
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek         
02:24
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti         
01:41
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı Aksaray'da uyuşturucu kullanan genç kız hastaneye gitmemek için yalvardı         
00:10
CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz CHP'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya peş peşe sert tepki: Kabadayılara pabuç bırakacak parti değiliz         
23:56
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 11:13:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Net UYP açığı 368,5 milyar dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei