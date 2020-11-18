Net UYP açığı 368,5 milyar dolar oldu

net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,4 milyar dolar iken 2020 Eylül sonunda eksi 368,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Eylül ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Eylül sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 11,2 oranında azalışla 225,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,9 oranında azalışla 593,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2019 yıl sonunda eksi 345,4 milyar dolar iken 2020 Eylül sonunda eksi 368,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında azalışla 79,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 oranında azalışla 90,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,1 oranında artışla 48,0 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 185,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,7 oranında azalışla 103,9 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 37,3 oranında azalışla 20,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,1 oranında azalışla 5,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,0 azalışla 45,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak 304,2 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,1 oranında azalarak 33,0 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 8,7 oranında artarak 14,8 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,6 oranında azalarak 64,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 93 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL