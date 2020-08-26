Son dakika haberleri! UMESKO'dan Giresun'daki afetzedelere yardım eli - Son Dakika

Kumluca ilçesinde Uluslararası Mucizevi Eller ve Sosyal Kooperatifi (UMESKO) tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardımlar, Giresun'daki sel felaketinde zarar görenlere ulaştıracak.

UMESKO Başkanı Sebile Şavkar, gazetecilere yaptığı açıklamada Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından kooperatif olarak, sel mağduru vatandaşlara yardım amacıyla kampanya düzenlediklerini söyledi.

Yardımseverlerden topladıkları gıda ve giyim eşyalarını Giresun'a götüreceklerini belirten Şavkar, yardımları Afet Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını ifade etti.

Yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Şavkar, "Daha önce de Elazığ depreminde hayırseverlerden yardım toplayarak deprem bölgesine ulaştırmıştık. Şimdi de Giresun'da afete maruz kalmış vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Yardımlar içerisinde giyim eşyaları, battaniye, ayakkabı, gıda malzemeleri bulunuyor. Yardım kampanyamıza halkımızın her kesiminden yardım geldi, emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman böyle zorluklarda bir arada olduğumuzda bizi kimse yıkamaz." diye konuştu.

Topladıkları yardım eşyalarını Giresun'a götürmek için bugün yola çıkacaklarını aktaran Şavkar, yaklaşık 100 koli yardım eşyaları içinde en çok çocuk giyim eşyası bulunduğunu, 30 Ağustos Zafer bayramı öncesi en çok çocukları sevindirecek olmalarından dolayı ayrıca mutluluk duyduklarını dile getirdi.