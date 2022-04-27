ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİ POYRAZ'A DESTEK AÇIKLAMASI - Son Dakika

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye binası önünde yaptığı basın saçıklamasında 12 Nisan'da evinin önünde bir grup tarafından darp edilen gazeteci, yazar Ergün Poyraz'a destek verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Önce sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Özdağ, ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası önünde açıklamalarda bulundu. Geçen 12 Nisan'da evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci, yazar Ergün Poyraz'a destek veren Özdağ, konunun sonuna kadar yasal takipçisi olacağını kaydetti.

'BU NASIL BİR SORU'

Özdağ, açıklamalarda bulunurken bir gazetecinin sorusu üzerine ortam gerildi. Gazetecinin, Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit ve hakaret davaları var. Bu konuda Uşak'ın Eşme ilçesinde yarın davası olacak. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorması üzerineÖzdağ, Bu nasıl bir soru diyerek, tepki gösterdi.Basın mensuplarının Partinizin ilçe örgütlenmesini tamamlamadınız mı İl başkanınız ve ilçe yönetiminizde bazı üyelerin istifası hakkında açıklamanız ne olacak soruları üzerine Özdağ basın toplantısını keserek, ilçeden ayrıldı. (DHA)