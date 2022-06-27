Son dakika haberleri | Ümit Özdağ: Jandarma Tarafından Durdurulduk. Hatay'a Girene Kadar Bütün Zafer Partililer Burada

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Reyhanlı- Suriye sınırında düzenleyecekleri basın toplantısına giderken Hatay sınırında Jandarma tarafından durdurulduklarını söyledi. Özdağ, "Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Hatay'a girene kadar bütün Zafer Partililer burada, Türkiye'deki bütün Zafer Partililere de çağrıda bulunuyorum kalkın buraya gelin. Hatay'a gireceğiz. Hatay, Türk yurdudur. 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar varız" dedi.

Hatay Reyhanlı- Suriye sınırında düzenleyecekleri basın toplantısı için bugün Hatay'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Hatay sınırında Jandarma tarafından durdurulduğunu açıkladı. Yanındaki partililer "Bozkurt Özdağ" sloganı atarken, Ümit Özdağ şunları söyledi:

"GERÇEK BİR MAYIN DEĞİL. HER NE KADAR SÜLEYMAN ÖYLE ZANNETMİŞ OLSA DA, ŞAKA GİBİ!"

"Hatay sınırında Jandarma tarafından durdurulduk. Hatay Valisi bir açıklama yapmış, 'Açlık grevi yapmak, basın açıklaması yapmak, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma' bugünden itibaren 4 Temmuz'a kadar yasakmış. Biz bunların hiçbirisini yapmak niyetiyle gelmedik. Biz zaten bunların hiçbirini yapma niyetiyle gelmedik, biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik, yasak kapsamında bu yok. Yerleştireceğimiz mayın da gerçek bir mayın değil. Her ne kadar Süleyman öyle zannetmiş olsa da, şaka gibi!

"TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN ZAFER PARTİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM KALKIN BURAYA GELİN"

Türkiye'nin güvenliğinin emanet edildiği kişi sınıra yerleştireceğimiz mayının gerçek olduğunu zannediyor. Bu suç, biz suç işlemeyiz. Ama siz gırtlağınıza kadar suçun içerisindesiniz. Buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Hatay'a girene kadar bütün Zafer Partililer burada, Türkiye'deki bütün Zafer Partililere de çağrıda bulunuyorum kalkın buraya gelin. Hatay'a gireceğiz. Hatay, Türk yurdudur. 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar varız."