Son dakika haberleri: UMKE ekiplerinden zorlu üç saatlik hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

- UMKE ekiplerinden zorlu üç saatlik hasta kurtarma operasyonu

Kar nedeniyle evinde mahsur kalan kanser hastasının imdadına yetiştiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 62 yaşındaki kanser hastasının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Ekipler; zorlu geçen 3 saatlik mücadelenin ardından hastayı hastaneye ulaştırmayı başardı.

Kandilli beldesinde yaşayan kanser hastası 62 yaşındaki İsmail Durmuş evinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışının sürdüğü bölgeye arazili araçlarıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi. Kandilli beldesi kavşağına ulaşan UMKE ekibi, yolun karla kaplı olması sebebiyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan kar küreme çalışmaları sürerken UMKE aracıyla ilerlemeye çalışan ekipler, hasta ile de bağlantı kurarak sık sık sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Özel İdare ekiplerine de yardım eden UMKE ekipleri, kürekle sağlık aracının ilerlediği güzergahı temizleyerek bir an önce hastaya ulaşmaya çalıştı. Zorlu geçen mücadelenin ardından hastaya ulaşan ekipler Atatürk Devlet Hastanesi'ne yola çıktı. Üç saatlik hasta kurtarma operasyonunun ardından İsmail Durmuş'u Onkoloji Servisi'ne ulaştırmayı başardı. Sağ salim hastaneye ulaşan Durmuş da canı pahasına mücadele veren ekiplere teşekkür etti.