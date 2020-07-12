Son dakika haberleri... Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği - Son Dakika

Son dakika haberleri... Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği

Son dakika güncel haberi: Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.

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Halili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'yı yeniden Allah'ın isminin anıldığı bir mescide dönüştürme kararı alınmasından ötürü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam ümmetini tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu kahraman Müslüman halk ve onun cesur komutanı, İslam'a komplo kuranların ve kin besleyenlerin naralarından etkilenmeyip bu tarihi mekanı, muzaffer Sultan Fatih Sultan Mehmet'in döneminde olduğu gibi İslam çağrısının yayıldığı bir mekana dönüştürme konusunda ilerleyerek başarılı bir adım atmıştır." ifadesini kullanan Halili, Osmanlı sultanlarından sonra gelenlerin kutsal mekanların kudsiyetini ihlal ettiğini dile getirdi.

Türk halkından, hiçbir şeye aldırmadan ilerleme çağrısı yapan Halili, "Bu doğru yolda ilerleyin. Müslümanların duaları sizinledir". ifadesine yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Umman Müftüsünden Türk halkına Ayasofya tebriği - Son Dakika

Son Dakika

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00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
19:11
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