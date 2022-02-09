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Son dakika haberleri | Umman ve Tunus'ta Kovid-19 tedbirlerini hafifletme kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Umman ve Tunus'ta Kovid-19 tedbirlerini hafifletme kararı

09.02.2022 19:04
Son dakika haberleri | Umman ve Tunus'ta Kovid-19 tedbirlerini hafifletme kararı

Son dakika haberler... Umman, aralarında camiler ve iş yerlerinin de olduğu çeşitli alanlarda Kovid-19 tedbirlerini azaltma kararı aldı.

Umman, aralarında camiler ve iş yerlerinin de olduğu çeşitli alanlarda Kovid-19 tedbirlerini azaltma kararı aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Kovid-19'la Mücadele Yüksek Komitesi konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Cuma namazlarının kılınması ve beş vakit farz namazların devam etmesi, cami cemaatinin, normal zamanlardaki sayının yüzde 50'sini aşmaması yönünde karar alındığı ifade edilen açıklamada, devletin idari birimlerinde çalışan sayısının azaltılması kararının da iptal edildiği aktarıldı.

Katılımcıların, Kovid-19 aşısı olması ve alınan tedbirlere uyması şartıyla salon faaliyetlerine izin verileceği ifade edilen açıklamada, bu etkinliklerde de salon kapasitesinin yüzde 70'inin üzerine çıkılmaması kuralı konulduğu belirtildi.

Umman'da ilk kez 13 Aralık 2021'de Kovid-19'un Omicron varyantı görülmüş, bu kapsamda, 21 Ocak'ta, camilerde cuma namazının kılınmaması, konferans ve fuarların ertelenmesi gibi bir dizi koruyucu önlem alınmıştı.

Tunus'ta da cuma namazlarının yeniden başlaması kararı

Tunus Din İşleri Bakanlığı, cuma namazlarının bu hafta itibariyle yeniden camilerde kılınması yönünde karar alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak'ta alınan kararın iptal edildiği belirtilerek, virüsten korunmak için alınan önlemlere uyulması gerektiği ifade edildi.

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Tunus, Umman, Ocak, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Umman ve Tunus'ta Kovid-19 tedbirlerini hafifletme kararı - Son Dakika


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