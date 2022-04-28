Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

28.04.2022 12:12
Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Son dakika haber: ANTALYA'nın Demre ilçesinde 9 yıllık eşi Ümmügülsüm Bilgiç'i (28) tüfekle öldüren Metin Bilgiç'e (37) 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 9 yıllık eşi Ümmügülsüm Bilgiç'i (28) tüfekle öldüren Metin Bilgiç'e (37)  'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, geçen yıl 18 Aralık'ta, 9 yıldır evli olduğu, 7 yaşında kız çocukları bulunan eşi Ümmügülsüm Bilgiç ile tartıştı. Tartışma sonrası aracındaki av tüfeğini alan Bilgiç, ateş ederek eşini öldürdü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ümmügülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ümmügülsüm Bilgiç'in cansız bedeni Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Metin Bilgiç ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer alan ifadesinde Metin Bilgiç'in, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "30 Ağustos 2021'de beni V.Y. aradı. Bana eşimle yaşadığı ilişkinin videolarını attı. Eşimle tartıştık, hata yaptığını, bir daha yapmayacağını söyledi. Olayı kapattık. Zaman zaman V.Y. beni arayarak hakaretlerine devam etti. Olay günü de eşimle yaşadıkları başka cinsel ilişkinin video ve fotoğraflarını gönderdi. Eşimle tartıştık. Adam olsaydın ilk gün sıkardın' deyince kendimi kaybettim. Arabadaki tüfeği alarak eşimi öldürdüm. Ardından kızımı alarak aileme gittim. Eşimi öldürdüğümü, kızıma iyi bakmalarını, gidip teslim olacağımı söyledim. Polis merkezine giderek, teslim oldum" dedi.İddianamede, V.Y.'nin, Ümmügülsüm Bilgiç ile internet ortamındaki oyun sitesi aracılığıyla tanıştıktan sonra ilişki yaşadıkları ve görüntüleri de Metin Bilgiç'e gönderdiği de yer aldı.'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Metin Bilgiç'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
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Münir Karaloğlu, Antalya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi - Son Dakika


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