Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE BİNA ÇATISINDA ALEVLER ARASINDA KALAN 2 ÇOCUK  BÖYLE KURTARILDI (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE BİNA ÇATISINDA ALEVLER ARASINDA KALAN 2 ÇOCUK BÖYLE KURTARILDI (2)
12.02.2021 19:42
Son dakika haberi... ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan 2 çocuk kurtarıldı.
ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan 2 çocuk kurtarıldı.
Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 4 katli binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken iki çocuk çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ve mahalle sakinleri seferler oldu. Çatının kenarına kadar gelen çocuklar son anda kurtarıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Son Dakika Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulunan alzheimer hastası kadının ilk kelimesi 'üşüyorum' oldu Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracını uçurmayı planlıyor Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü