Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE BİNA ÇATISINDA ALEVLER ARASINDA KALAN 2 ÇOCUK  BÖYLE KURTARILDI (2) - Son Dakika

ÜMRANİYE'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan 2 çocuk kurtarıldı.

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 4 katli binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken iki çocuk çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ve mahalle sakinleri seferler oldu. Çatının kenarına kadar gelen çocuklar son anda kurtarıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul