Son dakika haberleri! - Ümraniye'de canlı bomba olduğunu iddiası, yolcular o anları anlattı - Son Dakika

- Ümraniye'de canlı bomba olduğunu iddiası, yolcular o anları anlattı

İSTANBUL - Ümraniye'de şehirlerarası otobüste canlı bomba olabileceği düşünülen şüpheli şahıs polise bildirilirken, otobüs durdurularak şahıs polisler tarafından yakalandı. panik yaşayan yolcular o anı anlattı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Alibeyköy'den Alanya'ya gitmek üzere şehirlerarası otobüsüne motosiklet kaskıyla binen şahıs, şüpheli davranışlarıyla dikkat çekti. Kafasında motosiklet kaskı, üzerinde metal eşya ve kabloların olduğunu belirterek canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs otobüste panik oluşturdu. Yolcuların ihbarı üzerine Ümraniye ilçesinde Şerifali'de bulunan otobüs yolcu alma noktasında polis ekipleri otobüsü durdurarak şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Tedbir amaçlı çağrılan bomba imha ekibi canlı bomba düzeneğinin olmadığını belirledi. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından otobüs yolculuğuna devam etti. İlk belirlemelere gözaltına alınan şahsın aklı dengesi yerinde olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otobüste yolculuktuk yapan Süleyman Çiçek; "Şahsın şüpheli davranışları sonucu polise ihbar ettiler. Polis ekipleri müdahale ederek aşağı indirdi. Yere yatırarak etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına alındı. Bizde otobüste bu noktada durduk. Allah'a çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu.

Afyonkarahisar'a giden bir yolcu ise; "Kafasında motor kaskı, önü kapalı, kafasında radyo telsiz gibi bir şeyler var. Burada durduk, sonra polis geldi. Silahı adamın kafasına dayadı. aşağı aldılar adamı, yere yatırdılar" dedi.