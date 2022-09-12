Son dakika haberleri | Ümraniye'de İETT otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ümraniye'de İETT otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaralı

12.09.2022 13:07
Son dakika haberleri | Ümraniye'de İETT otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaralı

Edinilen son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE'de yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.M.'nin kullandığı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu. Kazada sürücü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı gören Mahalle sakini Semih Özkan,"Yokuştan aşağıya inerken muhtemelen freni patladı. Yoksa buradan otobüsler dönüyor her zaman burada.  Yavaşlayamadı, başkalarına zarar vermemek için direksiyon kırmadan duvara vurdu" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


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Son Dakika | ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ DUVARA ÇARPTI: 2 KİŞİ YARALI Son Dakika | ÜMRANİYE'DE İETT OTOBÜSÜ DUVARA ÇARPTI: 2 KİŞİ YARALI Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı Ümraniye'de duvara çarpan İETT otobüsündeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ümraniye'de İETT otobüsü duvara çarptı: 2 kişi yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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