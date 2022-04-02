Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada

02.04.2022 00:34

Son dakika 3. sayfa haberi... Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada Ümraniye'de organize sanayi sitesine panelvan minibüsleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, kilolarca ağırlıktaki demir plaka ve makine parçalarını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de organize sanayi sitesine panelvan minibüsleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, kilolarca ağırlıktaki demir plaka ve makine parçalarını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de Dudullu Organize Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin önüne Fiat marka ticari panelvan otomobilleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, iş yeri önünde bulunan kilolarca ağırlığındaki piyasa değeri 60 bin lirayı bulan demir plakaları dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Kilolarca ağırlıktaki demir plakaları elleriyle koymuş gibi bulan kar maskeli 5 hırsız demir plakaları kısa sürede otomobillerine yükleyerek sanayi sitesinden hızla uzaklaştı. Olay anı iş yeri önündeki güvenlik kameralarına anbean yansırken olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kar maskeli 5 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, panelvan araçlarıyla gelen kar maskeli hırsızlar sanayi sitesi içerisindeki iş yerinin önüne geliyor. İş yerinin önündeki palet üzerinde bulunan piyasa 60 bin liralık kilolarca ağırlığındaki demir makine parçalarını çalarak kayıplara karışıyor.

Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada

YORUMLAR
500
Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı Konya'da 5 aydır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Bugün 90 bin camimize ilaveten bir cami daha açıyoruz'

Organize Sanayi Sitesi, Hırsızlık, Ümraniye, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:02 Muğla'da bir adam, tonlarca mermerin altında kalarak hayatını kaybetti!
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 00:44:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement