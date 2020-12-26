Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı - Son Dakika

Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı

26.12.2020 12:46
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Ümraniye'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi yan yattı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Ümraniye'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi yan yattı. Takside sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Harman Sokakta meydana geldi. Mehmet Şahin'in kullandığı 34 KJ 7241 plakalı otomobil ile Rüstem Taşçı'nın kullandığı 34 TAZ 95 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi yan yatarken, sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Yan yatan araç içinde sıkışan taksi sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesi ambulans içinde yapıldı. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapandı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet Şirin "Görünmez kaza. Yukarıdan iniyordum o da karşıdan geliyordu. Çarpıştık sonra yan yattı" diye konuştu. Taksi sürücüsü Rüstem Taşçı "Vurunca yan yattı. İyiyim bir şeyim yok. Müşterim yoktu" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı
Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı

Ümraniye, İtfaiye, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de kaza yapan taksi yan yattı; Sürücüyü itfaiye çıkardı - Son Dakika


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