Son dakika haberleri! Ümraniye'de kentsel dönüşüm startı verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ümraniye'de kentsel dönüşüm startı verildi

06.11.2020 12:54
Son dakika haberleri! Ümraniye'de kentsel dönüşüm startı verildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bir bölümü riskli alan ilan edilen Ümraniye Elmalıkent'te kentsel dönüşüm başlayacak.

Bir bölümü riskli alan ilan edilen Ümraniye Elmalıkent'te  kentsel dönüşüm başlayacak.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde riskli görülen bir kısım alan için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kentsel dönüşüm startı verildi. Belediyenin düzenlediği açılışa Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünal ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ak Parti İlçe Başkanı Emin Mollaoğlu katıldı.

"ÜMRANİYEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemizin en büyüğü 2B arazilerinden olan 5.5 mahallemizde Cumhurbaşkanımızın başkanlığı döneminde tapular verilmişti. İmar planlarımız hem Ümraniye Belediyesi Meclisinde hem de ana meclisimizde muhalefetle birlikte geçti. Bundan 6 ay önce bir kişinin müracaatıyla beraber planlar iptal oldu. Planları tekrar elden geçiriyoruz. Vatandaşlarla görüşmeye devam ediyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisini açarak vatandaşı belediyeye yormadan görüşmeleri burada yapacağız. İstanbulumuza, Ümraniyemize ve Elmalıkent Mahallemize hayırlı olsun. Bu mahallede binalar gece kondu görünümünde ama burası gece kondu bölgesi değil. Bu bölgede vatandaşlarımıza daima yanlış bilgi aktaran kişi ve kurumlar olabilir. Vatandaşımız bunlara itibar etmesin" dedi.

"VATANDAŞIMIZ, CUMHURBAŞKANIMIZA VE BELEDİYEMİZE GÜVENSİN"

Bir yerden başlamaları gerektiğini belirten Başkan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza  ve belediyemize güvensin. Hep beraber el ele vererek bu işin üstesinden geleceğiz. Ekonomi de buna müsaade ettiği sürece en kısa zamanda bu işi çözeceğiz.3 ay içerisinde ilk etabımızı başlatmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız memnun kaldığı sürece bu işlere devam edeceğiz."

"DEPREMDE BİNALAR ÖLDÜRÜYOR"

Başkan Yıldırım, " İzmir'de yaşamını yitiren vatandaşlara Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Depremde maalesef binalar öldürüyor. Doğru düzgün binalar yapıldığı sürece insanımız şiddetli depremlerde korunurlar. Ümraniye'nin zemini yüzde 60 sağlam. Yüzde 60-65 binalarımız yenilenmiş durumda. Binaları sadece depremden dolayı yenilemiyoruz" dedi.


Son dakika haberleri! Ümraniye'de kentsel dönüşüm startı verildi
Son dakika haberleri! Ümraniye'de kentsel dönüşüm startı verildi
Son dakika haberleri! Ümraniye'de kentsel dönüşüm startı verildi

Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm, Resmi Gazete, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ümraniye'de kentsel dönüşüm startı verildi - Son Dakika


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