Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti - Son Dakika
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Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti

18.05.2022 05:51

İstanbul Ümraniye Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri Ümraniye Belediyesi önündeki şüpheli paket ihbarıyla beraber içinde para dolu bir çanta buldu.

İstanbul Ümraniye Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri Ümraniye Belediyesi önündeki şüpheli paket ihbarıyla beraber içinde para dolu bir çanta buldu. Çantayı bulan polis memurları içinden çıkan pasaportla ulaşılan sahibine teslim etti.

Olay saat 21: 50 sıralarında Ümraniye Belediyesi önünde bulunan parkta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından parkta bulunan şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri çanta etrafında önlem alarak inceleme yaptı. İnceleme sonrası çanta içerisinde 100'lük banknotlar halinde 10 bin 200 Amerikan Doları, kişisel eşyalar ve pasaport çıktı. Paraların ve eşyaların sahibini bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri çanta içerisinden çıkan pasaporttan yola çıkarak çantanın sahibini buldu. Erkan Mehmet Sipahier'e ait olduğu anlaşılan çanta ve içerisinden çıkan 10 bin 200 Amerikan Doları, pasaport ve kişisel eşyalar polis merkezinde sahibine teslim edildi.

Çantanın sahibi Erkan Mehmet Sipahier, "Afrika Gine'de yaşadığım zaman kazandığım parayı tabii ki dolayısıyla dolar yapıyorum. Bu akşam kolluk kuvvetlerinden Allah razı olsun çünkü bana yardımcı oldular. Bugün kimse yardımcı olmayabilirdi ama onlardan Allah razı olsun çantamı bulmuşlar almışlar, araştırmışlar ve telefon ettiler. Bugün ben sayısal loto tutturmuş gibi mutlu oldum. O kadar büyük bir rakam olmasada en azından alın terimin hakkımı kaybetmemiş oldum. Bu para çalışılarak kazanılmış bir para. Allah razı olsun devlet memurlarımızdan insanların kalbi temiz ve bu insanları anarken kalbim pırpır ediyor, onlar bizim devletimizin melekleri, onlar bizim vatan-ı mülkiyeti vakıfımız. Allah onları bizim başımızdan eksik etmesin." dedi.

(Ömer Karaoğlu - İHA)

Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti
Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti
Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti
Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti
Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti
Şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı, polis ekipleri sahibine teslim etti

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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ŞÜPHELİ ÇANTADAN ÇIKAN 10 BİN DOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Ümraniye'de şüpheli çantadan 10 bin 200 dolar çıktı Ümraniye'de şüpheli çantadan 10 bin 200 dolar çıktı
Kaynak: İHA

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