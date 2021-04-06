Son dakika haberleri: Ümraniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazada, sürücü Polat otomobilde sıkışırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ümraniye 'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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