Son dakika haberleri! ÜMRANİYE'DE ZABITA VE POLİSTEN KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Ümraniye'de polis ve zabıta ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında taksi durakları, kafe, restoran ve lokantalarda denetim gerçekleştirilirken, kurallara uyulması yönünde uyarılar yapıldı.

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına yönelik denetim yaptı. Cadde üzerinde bulunan kafe, restoran ve lokanta gibi çok sayıda kişinin bir arada bulunduğu yerler denetlendi. Yapılan denetlemelerde iş yeri sahipleri, açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. Denetleme yapılan başka bir noktada taksi durağı oldu. Duraktaki taksilerde kolonya, dezenfektan ve yedek maske bulunduğu görüldü.