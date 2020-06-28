Son dakika haberleri! Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

Son dakika güncel haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

YKS dolayısıyla bugün saat 09.30'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 18.30'da sona erecek.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:13 Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı 23:21 Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti 14:27 Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:06
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 18:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]