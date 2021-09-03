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Son dakika haberleri: Üniversite öğrencilerinin tasarladığı "Savaşan İHA" TEKNOFEST'te havalanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Üniversite öğrencilerinin tasarladığı "Savaşan İHA" TEKNOFEST'te havalanacak

03.09.2021 11:16
Son dakika haberleri: Üniversite öğrencilerinin tasarladığı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, geliştirdikleri yazılımlarla tasarladıkları "Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA)" ile TEKNOFEST yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, geliştirdikleri yazılımlarla tasarladıkları "Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA)" ile TEKNOFEST yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.

SUBÜ'lü 7 öğrenci, Türkiye'nin yetenekli öğrencilerinin buluşma noktası haline gelen TEKNOFEST kapsamında 5-9 Eylül'de Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek "Savaşan İHA" kategorisinde katılacakları yarışmada derece elde edip milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı hedefliyor.

Öğrenciler, tasarladıkları droneler ile ayrıca 13-18 Eylül'de Bursa'da düzenlenecek Uluslararası İHA Yarışması ile 21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Tarım Teknolojileri Yarışması'na da katılacak.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, yüze yakın öğrencinin oluşturduğu 15 takımın TEKNOFEST'e hazırlandığını söyledi.

Tüm öğrencilere başarı dileyen Sarıbıyık, "Tabii ki özellikle İHA, ana kategoride yer alıyor. Bunların içerisinde savaşan İHA ve yapay zeka ile çalışan insansız hava araçlarımız son derece önemli. Bunun yanında roketle ilgili çalışmalar, insansız araba otonom araçla ilgili öğrencilerimizin çalışması var." dedi.

Sarıbıyık, öğrencilerin, Yapay Zeka Araştırma Uygulama Merkezi ve bu alanda çalışan ekibin desteğiyle geliştirdikleri yazılımlarla yarışmaya katılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki öğrencilerimiz ciddi başarılar elde edecekler ve gelecekte de inşallah ülkemizin bu alanda çok daha ilerlere gitmesiyle ilgili başarılı çalışmalara imza atacaklar. Üniversiteler kapalıyken bile atölye laboratuvarlarını 7/24 açık tutarak öğrencilerin çalışmalarına imkan veriyoruz. Aslolan yazılımların yerli olması, yapay zeka ve özel yazılımımızı kullanarak yapmış oldukları çalışmalar. Burada da zaten tamamen yerli, yüzde yüz yerli diyebiliriz. Aslında artık makineler savaşıyor. Bu İHA'lar, aynı zamanda sürü İHA mantığıyla havalanacak. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin İHA'ları havalanacak. Bunlar kendi aralarında birbirlerini gördüklerinde yapay zeka mantığıyla tanıyacak, kitlenecek ve kitlendiğinde de o İHA'ya karşı ateş etmiş sayılacak. İnsansız hava ve kara araçlarında teknoloji sürekli gelişiyor. Bu teknolojiye özellikle de yazılım kısmını dikkate alarak ayak uydurmamız lazım."

"Grubumuzdan başarılar bekliyoruz"

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Çalışkan da TEKNOFEST platformunda öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için gösterdikleri çabalardan memnun olduklarını belirtti.

Öğrencileri ellerinden geldiğince desteklemeye çalıştıklarını dile getiren Çalışkan, "Ellerinden tutulması durumunda çok önemli aşamalar kat ettiklerini ve kendilerini geliştirdiklerini gördük. Bu yıl 40 ekiple TEKNOFEST'e katıldık ve bunların 15'i finalde. Bu gayretli ekiplerimizden biri de Vechür İnaro (İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler) grubu. Bu grubumuz geçen yıl döner kanat İHA grubunda mansiyon ödülü almıştı. Bu yıl da savaşan İHA kategorisinde oldukça iddialılar. Bu grubumuzdan başarılar bekliyoruz. Her başarının arkasında önemli bir çaba var. Arkadaşlarımız da aylardır gecelerini gündüzlerini burada harcayarak bu çabayı gösterdi." diye konuştu.

Öğrencilerin, bölgenin ihtiyaçlarına hitap edecek çalışmalar yapacağını, bu çalışmaları bölgedeki firmaların da desteklediğini anlatan Çalışkan, sponsor firmaların ortaya çıkacak ürünü de aynı zamanda kullanmak istediğini söyledi.

"Ülkemize faydalı olabilmek için çalışıyoruz"

Vechür İnaro grup lideri Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sergen Erbay ise 8 arkadaşıyla geçen yıl Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ile çalışmalara başladıklarını ve döner kanat kategorisinde mansiyon ödülü aldıklarını kaydetti.

Bu işi başardıklarını görünce devam etme kararı aldıklarını ve 3 farklı yarışmaya hazırlandıklarını dile getiren Erbay, "Uluslararası İnsansız Hava Aracı, Savaşan İHA Yarışması ve Tarım Teknolojileri kategorilerinde yarışmalara katılıyoruz. Temel amacımız; hem ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek vermek hem de kendimizi geliştirmek. Ülkemize faydalı olabilmek için çalışıyoruz. TEKNOFEST'in verdiği desteklerle kendimizi geliştiriyoruz. Şu anda iki dronemiz hazır. İsteğe, ihtiyaca göre daha çok drone üretebiliriz. Bayraktar, savaşan droneler ile ilgili bir proje başlattı. Burada çalışıp projeye destek vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Yapay Zeka, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Üniversite öğrencilerinin tasarladığı 'Savaşan İHA' TEKNOFEST'te havalanacak - Son Dakika


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