Son dakika haberleri: Üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu

22.03.2022 14:23
Son dakika haberleri: Üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü olarak bulundu.

Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan özel bir yükseköğretim kız öğrenci yurdunda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ceydan Öztürk'ü (19) odasındaki yatağında hareketsiz halde fark eden arkadaşları, durumu yurt görevlilerine ve polise haber verdi. Yurda giden sağlık ekipleri ve polis, genç kızın öldüğünü tespit etti. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinoplu olduğu belirtilen genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Ceydan Öztürk'ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Üniversite, Güzelyalı, Otopsi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu - Son Dakika


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