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Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi

28.12.2021 13:49

Son dakika haber... Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi Eşyalarını taşımakta güçlük çekip, en ağır valizini kaldırıma bırakan genç kız, geri döndüğünde polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı ANTALYA - Antalya'da üniversiteli genç kızın taşımakta güçlük...

Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi

Eşyalarını taşımakta güçlük çekip, en ağır valizini kaldırıma bırakan genç kız, geri döndüğünde polisleri görünce neye uğradığını şaşırdı

ANTALYA - Antalya'da üniversiteli genç kızın taşımakta güçlük çekip daha sonra almak üzere kaldırıma bıraktığı valiz, polisi ve üniversite güvenlik personellerini alarma geçirdi. Bomba imha ekibi gelmeden bavulunun tekrar yanına gelen genç kıza, polis uyarılarda bulunup valizi teslim etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı girişinde yaşandı. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan genç kız, valizlerini taşımakta güçlük çekince en ağır olanı kaldırıma bıraktı, ardından taşıyabildiği valizlerini kaldığı yurda bırakmaya gitti. Güvenlik personelleri tarafından fark edilen kaldırımdaki valiz için durum polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, üniversitenin çıkış kapısını şerit çekerek trafiğe kapattı. Bomba imha ekibine bildirilen olayda, valizin sahibi olan genç kız tekrar geri geldi. Valizinin etrafında polis ve güvenlik personellerini gören genç kız neye uğradığını şaşırdı. Genç kız, ekiplere valizin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine, açılan valizin içerisi kadın güvenlik personeli tarafından kontrol edildi. Kişisel eşyalarının olduğunun görülmesi üzerine valizi teslim alan genç kıza, polis uyarılarda bulundu.

"Ağır olduğu için bırakmıştım"

İsmini açıklamak istemeyen genç kız, "Unutmamıştım. Yurda diğer valizlerimi götürdüm önce, ağır olduğu için bu valizi burada bıraktım. Güvenlikçiler aslında görmüştü ama söylememişler" dedi. Valizin alınmasının ardından üniversitenin çıkış kapısı tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi
Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi

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Üniversite, Antalya, Bomba, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Üniversiteli genç kızın taşıyamadığı için kaldırımda bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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