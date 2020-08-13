Son dakika haberleri... Üniversiteli Gizem'i eski eşi, boğarak öldürdü (2) - Son Dakika

'SENİ BAŞKASINA YAR ETMEYECEĞİM' DİYEREK TEHDİT EDİYORMUŞ'

İzmir'de, kendisine şiddet uygulayarak, tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Aykut H. tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz'in ölümü yakınlarını ve mahalleliyi yasa boğdu. Gizem'i tanıyan bir mahalleli, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa'ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi. Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı kendisine yediremedi. Önceden de 'Seni başkasına yar etmeyeceğim' diye tehdit ediyormuş. Kız elimizde büyüdü. Çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" dedi.

'BOŞANMIŞSIN GİTMİŞSİN, DAHA NE İSTİYORSUN KIZIMDAN'

Öte yandan, acı haberi alıp, torunlarıyla beraber Manisa'dan İzmir'e gelen acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı. Yazık değil mi?" diye ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Davut CAN/İZMİR, -