Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu

12.05.2022 13:25
Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu

Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite içerisindeki marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite içerisindeki marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu.

Olay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulu'na ait marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Tarık Amak dün akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte marangoz atölyesine gitti. İşlerini bitirdikten sonra Tarık Amak, arkadaşına atölyede daha işi olduğunu söyleyerek orada kaldı. Daha sonra Amak'tan haber alamayan arkadaşı, atölyeye gitti ve genç adamı atölyenin depo kısmında asılı halde buldu. Arkadaşının durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, atölye ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme de bölgede araştırma başlattı.

Asılı halde bulunan Tarık Amak'ın ADÜ İktisadi İdari İşler bölümünde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu
Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu
Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu
Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu

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Adnan Menderes Üniversitesi, Üniversite, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Üniversitenin marangoz atölyesinde bir kişi ölü halde bulundu - Son Dakika


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