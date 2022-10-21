Gaziantep'te ünlü katmerci, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te ünlü katmerci, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

21.10.2022 23:37

Gaziantep'te ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir şahıs arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada Orhan Sertkaya yaşamını yitirdi, oğlu hafif yaralandı. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde bulunan ünlü katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ÜNLÜ KATMERCİ ÖLDÜ

Kavga sırasında komşu esnafın silahlı saldırısına uğrayan ünlü katmerci Orhan Sertkaya kafasına isabet kurşunla ağır yaralanırken, oğlu ise dizine isabet eden kurşunla hafif yaralandı. Yaralı baba-oğul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Orhan Sertkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te ünlü katmerci, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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