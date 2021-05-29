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Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu! - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!

29.05.2021 22:34
Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!, System.String[]

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarına geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!

İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!
Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu!

Adana Havalimanı, Adana Yüregir, İlker Aksum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu İlker Aksum kaza yaptı... Aracı takla atan Aksum'a çevredekiler yardıma koştu! - Son Dakika Magazin


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