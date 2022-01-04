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Son dakika haberleri | Ünlü yayıncılık platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ünlü yayıncılık platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı

04.01.2022 09:35
Son dakika haberleri | Ünlü yayıncılık platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Ünlü yayıncılık platformu Twitch'i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlü yayıncılık platformu Twitch'i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, "Twitch" isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 44 şüpheliyi tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

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Dolandırıcılık, İstanbul, Twitch, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ünlü yayıncılık platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ünlü yayıncılık platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı - Son Dakika
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