Son dakika haberleri! Ünlüler, çocuk istismarına dikkat çekti - Son Dakika

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği öncülüğünde pek çok ünlü isim, 23 Nisan Cuma akşamı, saat 20: 30'da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere sosyal medyada bir kampanya başlatacak. Derneğin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" kampanyasına destek çağrısı yapacak, banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.

Gönüllü şekilde kampanyaya destek verecek olan; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven'in de olduğu birçok ünlü isim, Uraz Kaygılaroğlu'nun İnstagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekerek toplumsal bilinç oluşturmayı ve UCİM Derneği'ne yardım sağlamayı amaçlayarak gönüllü bir şekilde bir araya gelen ünlü isimler tüm operatörlerden; "UCİM" yazıp 8246'ya SMS atarak bağış yapılmasını isteyecekler.

"ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATAN BİR KISA FİLM HAZIRLANDI"

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nde mağdur çocukların aileleriyle tanışarak, onların yaşadığı zorlukları bizzat kendilerinden dinleyerek, çocukların yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film hazırlandığını ifade etti. Bu kısa filmler 20 Nisan'da sosyal medyada yayınlanarak, istismarı önlemek için farkındalık kampanyası başlatılacak.

"İSTİSMAR EĞİTİMLERLE ÖNLENEBİLİR"

Ülkenin 7 bölgesinde 16 şehrinde kurulacak temsilciliklerde ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi, binlerce çocuğa ulaşarak çeşitli eğitimlerle farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefleyen UCİM, 20 Nisan'da sosyal medyada yayınlanacak kısa filmle, istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ise, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve ailelerin bilinçlendirilerek istismarın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekti. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında eğitimler vererek farkındalık çalışmaları sürdürmeyi önceliyor.