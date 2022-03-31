Son dakika haberleri... Ünye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Ünye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

31.03.2022 11:49
Son dakika haberleri... Ünye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 52 ACG 709 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Engin Akgül'ün kullandığı 55 ZP 668 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Akgül'ün kullandığı araçtaki İsa Akgül yaralandı.

İsa Akgül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kiralanan antika arabalara ilgi ilkbaharla birlikte yeniden başladı Kiralanan antika arabalara ilgi ilkbaharla birlikte yeniden başladı Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İsa Akgül, Otomobil, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ünye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ünye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement