Son dakika haberleri... Ünye'de otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 52 ACG 709 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Engin Akgül'ün kullandığı 55 ZP 668 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, Akgül'ün kullandığı araçtaki İsa Akgül yaralandı.
İsa Akgül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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