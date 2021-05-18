Son dakika haberleri: Uraysim Projesinin kaderini değiştirecek karar - Son Dakika

Eskişehir Alpu İlçe Belediyesi tarafından Uraysim Projesinin iptal edilmesine yönelik açılan dava mahkeme tarafından reddedildi.

Alpu Belediyesi'nin, ilçeye yapılması planlanan Türkiye'nin en büyük projeleri arasında gösterilen ve dünya çapında bir raylı sistem merkezi konumunda olması beklenen Uraysim Projesinin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına yönelik dava açmıştı. Açılan davayı inceleyen Eskişehir 2. İdare Mahkemesi heyeti dosyanın görülmesini reddetti.

Heyet, davanın reddetmesinin gerekçesini ise, şöyle belirtti;

"Söz konusu projenin başından bu yana Alpu Belediyesi'nin her hangi bir itirazının söz konusu olmadığını ve anılan tahsis işlemiyle aslında projenin hayata geçmesinde katkı sahibi olduğu ile bu aşamada söz konusu projenin belli bir aşamaya geldiğinden dolayı davanın ilk ehliyle yönünden reddine karar verilmiştir."

Verilen bu karar sonrasında belediyenin projeyi durdurma işlemi ise sonlanmış oldu. - ESKİŞEHİR