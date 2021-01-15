Son dakika haberleri: Ürdün, BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ürdün, BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

15.01.2021 21:19
Son dakika haberleri: Ürdün, BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 4 bin 121'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 733'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 313'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 4 bin 121'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 733'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 313'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 808 kişinin enfekte olduğu, 903 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 121'e, vakaların 312 bin 851'e, iyileşenlerin 295 bin 705'e yükseldiği aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 407 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 168 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 733'e, vakaların 246 bin 376'ya, iyileşenlerin 218 bin 988'e çıktığı bilgisi verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha yaşamın yitirdiği, 173 kişinin enfekte olduğu, 181 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 6 bin 313'e, vakaların 364 bin 613'e, iyileşenlerin 356 bin 382'ye çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, Ürdün, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ürdün, BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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