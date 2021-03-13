Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi

13.03.2021 20:21
Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi, System.String[]

Son dakika haberine göre Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Salt kentinde bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi olayında hükümetin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Salt kentinde bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesi olayında hükümetin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Başbakan Hasavne, yaptığı televizyon konuşmasında, Salt kentinde yaşanan hadisenin gerekçelendirilemeyecek büyük bir olay olduğunu ifade etti.

İl sağlık müdürü görevden alındı, hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

"Hükümet olayla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyor." diyen Hasavne, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat ile hastane müdürünün istifa ettiğini ayrıca olaya dair soruşturma tamamlanana kadar il sağlık müdürünün de görevden alındığını kaydetti.

Başbakan, vatandaşların sağlığının korunması için ülkedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiğini sözlerine ekledi.

Ürdün'ün Salt kentindeki Salt el-Cedid Devlet Hastanesi'nde bugün merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Ubeydat istifa etmişti.

Ölenlerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olup olmadığı konusunda Ürdün makamlarından bir açıklama yapılmazken, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bilgi edinilemedi.

Olağanüstü Hal, Başbakan, İstifa, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Restoran ve kafeler eski sisteme geri mi dönüyor? Dikkat çeken Ramazan ayı iddiası Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı         
20:33
Ferdane Kurt cinayetinde katilin foyası ortaya çıktı! Tüm kameraları bozmuş Ferdane Kurt cinayetinde katilin foyası ortaya çıktı! Tüm kameraları bozmuş         
20:02
17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı 17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı         
19:36
Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti         
18:56
Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
17:51
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti         
17:06
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 20:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Ürdün Başbakanı 7 hastanın ölümüne yol açan oksijen kesintisi olayında sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei