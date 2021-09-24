Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen Safedi-Mikdad görüşmesinde Ürdün- Suriye sınırlarının güvenliği ile çeşitli alanlarda iş birliğini artırmak için atılan adımlar ele alındı.

İkili, Lübnan'a Suriye yoluyla Ürdün'den elektrik enerjisi, Mısır'dan da gaz tedarik edilmesi konusunu görüştü.

Görüşmede ayrıca Suriye krizine çözüm bulunması için sarf edilen çabalar tüm yönleriyle değerlendirildi.

Ürdün yönetimi, komşusu Suriye'de iç savaş başladığından bu yana tarafsız bir tutum takınmaya çalışmış ancak Esed rejimi, bu süre zarfında Amman'ı terörü desteklemekle suçlamıştı.

Suriye'de olayların patlak verdiği 2011 yılından bu yana Ürdün ile Esed rejimi arasında esen soğuk rüzgarların birkaç aydır yumuşadığı ve Safedi-Migdad görüşmesinin de son dönemde atılan karşılıklı adımların devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Ürdün ve Esed rejimi enerji bakanları Lübnan'ın enerji krizine çözüm bulmak amacıyla 9 Eylül'de Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.