Son dakika haberleri! Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

01.12.2020 19:39
Son dakika haberleri! Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 2 bin 802'ye, Irak'ta 12 bin 306'ya, Suudi Arabistan'da 5 bin 907'ye ve Katar'da 238'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 2 bin 802'ye, Irak'ta 12 bin 306'ya, Suudi Arabistan'da 5 bin 907'ye ve Katar'da 238'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 187 kişide virüs tespit edildiği ve tedavisi tamamlanan 7 bin 933 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 802'ye, vaka sayısının da 223 bin 617'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 162 bin 959 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyşe 48 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 218 yeni vaka tespit edildiği, 1896 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 12 bin 306'ya, vaka sayısının da 554 bin 767'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 484 bin 570'e ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 263 kişide virüs tespit edildiği ve 374 kişinin tedavisinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 907'ye, vaka sayısının da 357 bin 623'e yükseldiği, 347 bin 176 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, 168 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 216 hastanın ise iyileştiğini bildirdi.

Bakanlık, toplam vefat sayısının 238'e, vakaların da 139 bin 1'e çıktığını, hastalığı yenenlerin sayısının ise 136 bin 306 olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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