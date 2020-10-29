Son dakika haberleri! Ürdün Kralı Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper ile terörizmle mücadeleyi görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ürdün Kralı Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper ile terörizmle mücadeleyi görüştü
29.10.2020 20:15
Son dakika gündem haberine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ikili iş birliği ile terörizmle mücadeleye yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları görüştü.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ikili iş birliği ile terörizmle mücadeleye yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları görüştü.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, ABD Savunma Bakanı Esper'i makamında kabul etti.
Görüşmede, terörle mücadelede devam eden bölgesel ve uluslararası çabaların yanı sıra Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri ele alındı.
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