Son dakika haberleri | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

16.03.2021 20:51
Son dakika haberleri | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika sağlık haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 69, Irak'ta 39 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 69, Irak'ta 39 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 69 kişinin daha vefat ettiği, 8 bin 910 vaka tespit edildiği, 5 bin 335 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 5 bin 497'ye, vaka sayısının 495 bin 380'e yükseldiği, 406 bin 654 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 267 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 564 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 13 bin 827'ye, vaka sayısının 768 bin 352'ye yükseldiği, 695 bin 184 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Ürdün, Irak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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