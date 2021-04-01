Son dakika haberleri... Ürdün ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 82, Yemen'de 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 82 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 482 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 354 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 940'a, vaka sayısının da 618 bin 59'a yükseldiği, 520 bin 498 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 174 yeni vaka tespit edildiğini, 6 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 906'ya, vaka sayısının 4 bin 531'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1682 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.