Son dakika haberleri: Üreticiden tüketiciye "Köylü Pazarı" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Üreticiden tüketiciye "Köylü Pazarı"

Son dakika haberi: Pursaklar Belediyesinin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı, vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor.

Son dakika haberleri: Üreticiden tüketiciye

Pursaklar Belediyesinin üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla kurduğu Köylü Pazarı, vatandaşlarda yoğun ilgi görüyor.

Pandemi nedeni ile köylülerin uzun bir aranın ardından kendilerine ayrılan pazar yerlerinde tezgahlarını tekrardan açarak kendi ürettikleri ürünleri, vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Doğal ürünlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan Köylü Pazarları tüketicilerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Pursaklar'da üreticilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracısız, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciye sunduğu köylü pazarları, fiyatların semt pazarlarına oranla daha ucuz olması dolayısıyla ilgi görüyor.

Gerek satıcıların gerekse müşterilerin ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı Köylü Pazarında, ilçeye doğal ve organik ürünler sunuluyor.

"Köylü Pazarımızda sağlıklı ve organik ürünler değer kazanıyor"

Köylü Pazarında üreticilerin aracısız olarak ürünlerini vatandaşlara direk ulaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Köylü Pazarı sayesinde hem üretici kazanıyor hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı ürünler tüketiyor. Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan hemşehrilerimize sunuyor. Köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve ve yeşillikler satılıyor. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler tüketmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Köylü Pazarı Cuma ve Pazar günleri, Saray Kapalı Pazar Alanı ve Salı Kapalı Pazar Alanında Pursaklar halkına hizmet vermeye devam edecek. - ANKARA

Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:46

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Üreticiden tüketiciye 'Köylü Pazarı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu         
14:51
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın         
14:48
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen         
14:37
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı         
14:33
Göztepe, Semih Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor Göztepe, Semih Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor         
14:24
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı         
14:09
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek         
14:04
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı         
14:03
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez         
13:42
Şiddete uğrayan kadın Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı         
13:18
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı 2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı         
13:15
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı         
12:43
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı         
12:08
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor         
12:06
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu         
11:50
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim         
11:44
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi         
11:32
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı         
11:14
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada         
10:51
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu 2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu         
10:43
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak         
10:42
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak         
10:32
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak         
10:31
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
10:16
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı         
23:35
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 18:19:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Üreticiden tüketiciye "Köylü Pazarı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei