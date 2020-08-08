Son dakika haberleri: Üreticiler dijital pazarla buluşacak

Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "E-Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi" ile üreticiler dijital pazarla buluşacak. Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip proje ile üretici ve esnaflara ücretsiz olarak e-ticaret eğitimi ve e-ticaret sayfaları verilecek.

Üreticilere alternatif pazar yerleri oluşturmak için yola çıktıklarını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediye olarak vatandaşlarımızın el emeği göz nurunu dünya pazarıyla buluşturmak adına, onların hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomilerine katkı sunmaları adına e-ticaret projesi başlattık. 20 tane uzmanımızı Erdemlimize davet ederek e-ticaret sürecini başlatıyoruz. Bizim burada amacımız hem ülke ekonomisine, hem aile bütçesine katkı sunmak. Hem de Erdemli'nin ürettiği ürünleri dünya pazarı ile buluşturmak" dedi.

Üretim anlamında ilçede büyük bir potansiyelin olduğunu ifade eden Tollu, "Şu ana kadar, 150'ye yakın girişimcimiz eğitim almak için müracaat etti. Projede Google'un bizimle reklam anlaşması var. Bunların sponsorluğu söz konusu. E-ticaret konusunda dünya devi olan firmalarla bir çok üreticimizi bir araya getirip, Erdemlimizin ürünlerini dünya pazarı ile buluşturacağız" diye konuştu.

Tollu, dünya pazarı ile buluşan ürünlerin çiftçiye daha çok kazandırmasını ve üretime daha çok katkı sunmasını umduklarını kaydetti.

Projeyle ürünün tarladan sofraya ilk elden götürülmesine aracılık etmek hedeflenirken, 15 gün sürecek eğitim süreci ise 10 Ağustos Pazartesi günü başlanıyor. - MERSİN