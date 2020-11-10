Son dakika haberleri | Ürgüp'te karantina şartlarına uymayan 2 kişi yakalandı
10.11.2020 11:31
Son dakika haberler: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaya olarak seyretmekte olan M.Y. ve yine karantina şartlarına uymayan L.A. yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan şahıslar hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan işlem yapılmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumuna sevk edilmek üzere 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. - NEVŞEHİR
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