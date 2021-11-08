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Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: "Harmandalı pimi çekilmiş bombadır" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: "Harmandalı pimi çekilmiş bombadır"

08.11.2021 15:29

Son dakika haber... Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: "Harmandalı pimi çekilmiş bombadır" İzmir'deki ürküten yarıklar daha da büyüdü AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çöp depolama tesisinin çevresinde oluşan toprak kaymaları ve...

Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: "Harmandalı pimi çekilmiş bombadır"

İzmir'deki ürküten yarıklar daha da büyüdü

İZMİR - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çöp depolama tesisinin çevresinde oluşan toprak kaymaları ve yarıkları inceledi. Sürekli, bölgeye bütün İzmir'in atıklarının getirildiğini ve günlük 5 bin top çöp döküldüğünü öne sürerek, "Burada oluşan sorunlar 20 yılda düzelmez. Ekolojik denge bozuldu. Harmandalı pimi çekilmiş bomba gibi" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Harmandalı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan çöp depolama alanı çevresinde, 2019 yılının ağustos ayında başlayan toprak kaymaları ve yarıkları yerinde inceledi. Bölge halkıyla görüşen Başkan Kerem Ali Sürekli, Harmandalı bölgesinde bulunan çöp depolama alanının 30 yıldır İzmir'in kanayan yarası olduğunu söyledi.

"Çiğlilerin feryadı için hiçbir şey yapılmadı"

Özellikle son zamanlarda yaşanan sıkıntı sebebiyle can ve mal kaybı olma derecesine geldiğini söyleyen Başkan Sürekli, "1992 yılından beri İzmir'in bütün atıkları buraya dökülüyor. 30 yılda burada 45-40 milyon metreküp çöp oluştu. Çöp dağları 40-50 metreyi buldu. Çiğlilerin feryadı için hiçbir şey yapılmadı. Sadece ilaçlarla ve pansumanlarla geçici çözüm üretmeye çalıştılar. Geldiğimiz durum vahim, ağır bir ameliyat gerekiyor. Çöp tesisinden sızan zehirli atık suların meydana getirdiği kaymalar neticesiyle bu yarıklar oluyor. Bu sular kayaları bile eritiyor. Bu sebepler neticesinde güneybatıya doğru kaymalar oluşuyor. İzmir Büyükşehir ve Çiğli Belediyesi ne yapıyor? Çiğli Belediyesi buraya sahip çıkmadığı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de gereğini yapmıyor" dedi.

"Burada oluşan sorunlar 20 yılda düzelmez. Ekolojik denge bozuldu"

Başkan Sürekli, Harmandalı çöp depolama alanına günde 4 bin 500 - 5 bin ton civarında çöp döküldüğünü ileri sürerek, "Bu tesisin 150 hektarlık alanı heyelan bölgesinde. Buna rağmen çöp getirilmeye devam ediyor. Bu derhal durdurulmalılar. Büyükşehir, laf üstüne laf koyuyor, çöp üstüne çöp koyuyor; ama taş üstüne taş koymuyor. Gözle görülebilir bir icraatları yok. Bir şeyler yapmış gibi göstermek adına buraya istinat duvarları örüyorlar, kazık çakıyorlar. Kendi raporlarında bu kazık çakmaların da tehlikeli olduğu ve sorunu artırdığı söyleniyor. Buna rağmen duyarsızlık devam ediyor. Buradaki zehirli atık suların kontrol altına alınması için çöp yığınlarının 500 metre yatayından itibaren 40 metrelik drenaj boruları yapılmalı. Atıklar, drenaj borularıyla beraber oluşturulacak havuza akıtılmalı. Zaten burada oluşan sorunlar 20 yılda düzelmez. Ekolojik denge bozuldu" diye konuştu.

"Harmandalı pimi çekilmiş bomba gibi"

Sürekli, Tunç Soyer'in başkanlığa geldiği dönemde "Pelikanların da başkanıyım", "İzmir'i dünya başkenti yapacağım" ve "İlk görevim arka sıradakilerin sorunlarını gidermek olacak" diye cümleler kurduğunu ifade ederek, "Geldiğimiz noktada Çiğli'deki feryatları duymuyor. Arka sıradakiler imha olacak ama bunu görmüyor. Buradaki vatandaşlarımızın ifadesine göre buraya gelip vatandaşların dertleri ve sorunlarını dinlenmiyor. Burası artık çök büyük bir tehlike arz ediyor. Çiğlilerin feryadı için hiçbir şey yapılmadı. Sorunların kaynağı için derhal jeofizik etütlerin yapılıp bitirilmesi lazım. Harmandalı pimi çekilmiş bomba gibi. Harmandalı, Ümraniye gibi olmasın" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar sorunlarını anlattı

Toprak kayması olan bölgede yaşayan vatandaşlardan Hümeyra Turan, "Evimi toprak basıyor. Ben aralıklarla dozerleri çağırıp para ödeyerek toprakları aldırıyorum. Evimi o şekilde bekletiyorum, yoksa toprağın altına girecek. Çok tedirginiz, çok üzgünüz. Hakkımızın verilmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş Yadigar Çeliktaş ise, "Toprak kayması nedeniyle mağdur olup evlerinden tahliye olan ailelerden biriyim. Evlerimizin akıbeti için hiçbir görüşme olmadı. Tahliye edilen evlerimizin emsali neyse, bedeli neyse onu istiyoruz" diye konuştu.

Bölge ziyaretine ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal, AK Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar katıldı.

Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: Harmandalı pimi çekilmiş bombadır
Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: Harmandalı pimi çekilmiş bombadır
Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: Harmandalı pimi çekilmiş bombadır
Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: Harmandalı pimi çekilmiş bombadır

Cumhuriyet Mahallesi, AK Parti, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: 'Harmandalı pimi çekilmiş bombadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ürküten yarıkları yerinde inceleyen AK Partili Sürekli: "Harmandalı pimi çekilmiş bombadır" - Son Dakika
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