Son dakika haberleri! Urla'da otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika

Urla'da otluk alanda korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin alevleri söndürmek için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, gece saatlerinde Yıldıztepe Şehitliği arkasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.