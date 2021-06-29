Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uşak ve Antalya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Uşak ve Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 105 gram sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 şüphelinin ya