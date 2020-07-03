Son dakika haberleri: Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta 3 DEAŞ şüphelisi şahıs tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ şüphelileri M.N. ve M.K.J.A. (29), Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan M.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.N., A.H.M.M. ve M.K.J.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.