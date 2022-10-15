Son dakika haberleri! Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı

15.10.2022 23:07
Son dakika haberleri! Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 61 aranan şahıs yakalanırken 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 61 aranan şahıs yakalanırken 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 23 bin 668 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 61 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 37 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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