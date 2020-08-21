Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 12:19

Kaynak: AA

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