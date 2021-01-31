Son dakika haberleri! Uşak'ta av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

P.A. ve olay sırasında evde bulunan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Altıner, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil