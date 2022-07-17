Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

17.07.2022 18:18
Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

Son dakika haberler: Uşak'ın Banaz ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın üçüncü katında kalıp çalışması yapan 61 yaşındaki Hüseyin Erdoğan, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Hüseyin Erdoğan, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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