Son dakika haberleri | Uşak'ta fabrikada sızan gazdan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Uşak'ta fabrikada sızan gazdan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı

23.02.2022 20:25
Son dakika haberleri | Uşak'ta fabrikada sızan gazdan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta bir fabrikada sızan gazdan etkilendiği değerlendirilen işçi hastaneye kaldırıldı, yaklaşık 30 işçi tahliye edildi.

Uşak'ta bir fabrikada sızan gazdan etkilendiği değerlendirilen işçi hastaneye kaldırıldı, yaklaşık 30 işçi tahliye edildi.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde köpek maması üretimi yapan bir fabrikada çalışan E.K. (37) makinelerin bulunduğu bölümde fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

E.K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun gazın olduğu belirlenen fabrikadaki yaklaşık 30 işçinin tahliye edilmesinin ardından bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

Koruyucu kıyafet ve maskelerle fabrikaya giren AFAD ekipleri, yaptıkları ölçümlerde içeride yüksek oranda hidrojen sülfür gazının olduğunu tespit etti.

AFAD ekiplerince fabrikanın giriş ve çıkış kapılarına yerleştirilen fanlarla içerideki gaz tahliye edildi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fabrikadaki hidrojen sülfür gazının nereden sızdığının belirlenmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

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Organize Sanayi Bölgesi, AFAD, işçi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Uşak'ta fabrikada sızan gazdan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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