Son dakika haberleri... Uşak'ta hayvanları koruma gününde jandarma yürekleri ısıttı
Son dakika gündem haberine göre UŞAK'ta, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde jandarma ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kaplumbağa için yolu trafiğe kapattı.
UŞAK'ta, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde jandarma ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kaplumbağa için yolu trafiğe kapattı. Kaplumbağaların güvenli geçişini sağlayan jandarma ekipleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından taktir topladı.
Jandarma Önleyici Hizmet Devriyesi ekipleri görev yaptıkları sırada, Kayağıl mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kaplumbağaya rastladı. Kaplumbağaların yolun karşısına geçebilmesi için trafiği kapatan ekipler, kaplumbağaların güvenli geçişini sağladı. Öte yandan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde jandarma ekiplerinin görüntüleri, hayvan sevgisine örnek oldu. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Bu özel günde böyle şefkat ve merhamet dolu görüntüleri yaşattıkları için teşekkürler" diye belirtti.Yolculukları tamamlanan kaplumbağların yoldan kalkmasıyla trafik normal akışına döndü.
- Uşak
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:24 - Kaynak: DHA
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