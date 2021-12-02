Üye Girişi
Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri - Son Dakika

Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri

02.12.2021 11:02
Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri

Son dakika gündem haberi... Uşak'ta jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilere, HAYDİ, KADES ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Uşak'ta jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilere, HAYDİ, KADES ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Uşak Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasındaki toplantı salonunda düzenlenen programda, katılım sağlayan işçilere uyuşturucu ile mücadele, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamaları konusunda bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Ekipler, kadınlara KADES uygulamasını anlatarak telefonlarına indirmesi konusunda yardımcı oldu.

Uyuşturucu ile mücadele konusundaki sunum öncesinde programa katılan işçilere KADES ve HAYDİ tanıtım videoları izletildi.

Ardından uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu kullanan kişilerde görülen belirtiler ve uyuşturucu kullanan yakınlarının olduklarını fark etmeleri durumunda izlenmesi gereken yollar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından işçilerden gelen soruları da yanıtlayan ekipler, Uşak İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda yardıma ihtiyacı olan ya da görüşme yapmak isteyen herkese kapılarının sonuna açık olduğunu ifade etti.

Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri
Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri
Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri
Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri

Uyuşturucu, Jandarma, KADES, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor 11:18 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor Son dakika gündem haberleri 11:08 Son dakika gündem haberleri Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü 11:01 Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir 10:54 Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor

Son Dakika Haberleri
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın         
11:10
Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!         
11:04
Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı         
10:59
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:22:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Uşak'ta jandarmadan fabrika çalışanlarına bilgilendirme semineri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement